Dramma nella notte a Fontivegge: pedone investito in via Sicilia

Un pedone è stato investito ieri sera, intorno alle ore 21, in via Sicilia mentre attraversava la strada. Per permettere l'intervento delal Polizia locale e dei soccorsi è intervenuto anche l'Esercito, con le pattuglie dell'operazione Strade sicure, per chiudere la via al traffico.

L'investimento è avvenuto in prossimità dell'attraversamento pedonale temporaneo, realizzato in corrispondenza del sottopasso pedonale ormai chiuso da due anni.

La notizia dell'investimento si è diffusa e in molti hano protestato per le condizioni della strada, soprattutto sui social: "Presto o tardi doveva succedere: già in condizioni normali via Sicilia è una pista dove tutti si sentono in dovere di accelerare, ma ora con i due passaggi pedonali è diventata una vera e propria roulette russa per i pedoni che si avventurano ad attraversarla. Questa sera alle ventuno una persona è stata investita".