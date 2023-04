Incidente a Ospedalicchio, patteggia 8 mesi il conducente che innescò il tamponamento mortale

Vittime risarcite e una condanna patteggiata a 8 mesi di reclusione. Si è concluso così il processo a carico di un 53enne che nel luglio 2021 provocò un incidente stradale sulla SS 75 Centrale Umbra nel quale perse la vita una donna di 49 anni.

Secondo la Procura di Perugia l’imputato, per una distrazione al volante, con la sua Nissan Qashqai andò a sbattere con violenza contro una Opel ferma in corsia per un rallentamento. La vettura tamponata colpì la Jeep Renegade con a bordo mamma e figlio. Per la donna non ci fu scampo, mentre il figlio finì in ospedale per “lesioni gravissime”.

Lo schianto avvenne tra l’uscita di Bastia e quella di Ospedalicchio.

Il giudice per le indagini preliminari Piercarlo Frabotta ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dai legali dell’imputato, gli avvocati Giancarlo Viti, Gianni Zurino e Francesco Cerotto. I familiari della vittima parte civile erano rappresentati dall’avvocato Michele Faustini.