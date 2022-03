Grave incidente stradale a Norcia: giovane di 27 gravissimo, trasporto a Perugia in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi in provincia di Perugia. L'allarme è scattato questa mattina a Norcia in località Fontevena lungo la strada provinciale 476: l'incidente ha riguardato un'auto e una moto. Ad aver avuto la peggio è stato il centauro le cui condizioni sono risultato subite gravi tanto che il personale medico del 118 ha subito richiesto l'intervento dell'elisoccorso per un immediato trasporto all'Ospedale di Perugia. Il ferito è una ragazzo di 27 anni. Secondo l'ufficio stampa del nosocomio le ferite riscontrate sono: politrauma e la prognosi al momento riservata.