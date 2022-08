Incidente stradale all'alba in Umbria, auto si ribalta e rimane ferito conducente: 55enne portato in Ospedale

Un grave incidente stradale avvenuto all'alba di questa domenica - intorno alle 5:15 - lungo la strada statale Septempedana tra Case Basse e Bagnara. Il conducente di una berlina ha perso il controllo del mezzo mentre affrontava alcune curve ed è finito fuoristrada per poi cappattarsi e finire in mezzo alla carreggiata.Il conducente - un 55enne residente a Castelraimondo nelle Marche - è riuscito ad uscire da solo dall'auto incidentata chiamando i soccorsi. Sul posto i Carabinieri, la squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana e il personale medico del 118. Il 55ntene marchigiano è stato trasportato al nosocomio di Foligno: non è in pericolo di vita.