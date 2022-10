Norcia, perde il controllo della moto e finisce contro un albero: morto motociclista di 67 anni

Un motociclista di 67 anni, originario di Macerata, è deceduto ieri lungo la strada statale 685 che collega Castelluccio a Norcia.

L’uomo viaggiava con alcuni amici quando, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva una curva, ha perso il controllo della motocicletta ed è andato a sbattere contro il guard rail e poi contro un albero.

Una volta giunti sul posto gli operatori del 118, chiamati dagli amici della vittima, hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto hanno operato i Carabinieri di Norcia per i rilievi e pe gestire il traffico.

La Procura di Spoleto non ha disposto l’autopsia e riconsegnato la salma ai familiari della vittima.