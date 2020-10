Marsciano, perde il controllo dell'auto e sbatte contro albero: due feriti

Due persone ferite e trasportate in Ospedale ieri notte dopo un incidente stradale avvenuto nel territorio della frazione di San Biagio della Valle, comune di Marsciano. Il conducente di una Opel Corsa ha perso il controllo del proprio mezzo, per ragioni al vaglio delle forze dell'ordine, finendo prima fuori strada e infine sbattendo contro un albero. L'auto è rimasta fortemente danneggiata tanto è vero che è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare dall'abitacolo i due feriti che sono stati poi subito presi in cura dal personale medico del 118.

