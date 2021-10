Maltempo in provincia di Perugia, a causa del fango finisce con l'auto in un fosso pieno d'acqua: attivata l'Autogrù

A causa del fondo scivoloso, per via delle piogge, e le già precarie condizioni della strada sterrata, un automobilista alla guida di una Lacia Y ha rischiato veramente tanto questa mattina in località Borgo Trevi. Con l'auto è finito in un fossato a bordo strada che aveva raccolto le acque piovane delle ultime ore. A fatica, ma illeso, è riuscito ad uscire dall'abitacolo e risalire dal fosso per chiedere aiuto. Sul posto i Vigili del Fuoco della Sede centrale di Perugia che hanno dovuto attivare l'autogrù per recuperare il mezzo. C'è voluta oltre un'ora ma alla fine la Lancia è stata riportata all'asciutto, seppur con diversi danni.