Malore mentre guida, perde il controllo del mezzo e provoca un incidente: morto un anziano

Un uomo è deceduto a seguito di un malore mentre guidava oggi lungo la strada Pievaiola. Secondo quanto appurato l'uomo era alla guida della sua vettura quando si sarebbe sentito male, andando a sbattere prima contro un'altra autovettura che procedeva in senso inverso e poi terminando la sua corsa contro alcune vettura parcheggiate in un piazzale.

Il sinistro è avvenuto oggi nella zona di Strozzacapponi. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale, oltre ad un equipaggio del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, un anziano, non a causa dell'incidente, ma per un malore, che gli avrebbe anche fatto perdere il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e poi finendo nel piazzale attiguo.