Scontro tra tre auto, una finisce fuori strada: ferita una ragazza

Scontro tra tre auto nella tarda serata di oggi a Magione. Una delle vetture, dopo l'impatto è finita fuori strada. L'incidente si è verificato in via Longo, intonro alle 22. I vigili del fuoco, arrivati da Castiglione del Lago, hanno estratto una ragazza dalle lamiere dell'auto e l'hanno affidata alle cure del 118. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accauduto.

Al momento non si conoscono le condizioni della ragazza soccorsa dal 118 e portata in ospedale, né delle altre persone coinvolte.