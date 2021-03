Magione, incidente tra un'auto e un furgone: ferito trasportato in ospedale

Incidente stradale a Magione nel pomeriggio di venerdì 26 marzo. Un'auto e un furgone, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati davanti all'ingresso della rampa di accesso al raccordo Perugia-Bettolle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Magione e gli agenti della polizia municipale. Il bilancio dell'incidente è di un ferito, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale.