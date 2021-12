Incidente a Magione, auto ribaltata: soccorsi in azione

Grave incidente stradale a Magione nella serata di martedì 14 dicembre. Un'auto - per cause ancora in fase di accertamento - è finita ribaltata davanti al nuovo centro commerciale, all'uscita del raccordo Perugia-Bettolle. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. Una persona ferita estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale.

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.

Notizia in aggiornamento