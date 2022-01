Magione, schianto tra due auto: soccorsi in azione, due feriti portati in ospedale

Incidente a Magione nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 gennaio. Due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate lungo via Frà Filippo Longo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

Dopo lo schianto una delle due auto è finita su un fianco. Due i feriti, soccorsi dall'ambulanza e portati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Notizia in aggiornamento