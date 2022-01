Falsa perizia sull'asfalto per coprire le colpe dell'incidente: due dipendenti Anas sotto processo

L’incidente stradale e le lesioni riportate dall’automobilista sarebbero la conseguenza dell’asfalto in cattive condizioni e per allontanare i sospetti due dipendenti dell’Anas avrebbero redatto un documento falso.

I due, un capo cantiere difeso dall’avvocato Roberto Quirini e un capo nucleo difeso dall’avvocato Giulio Liscio, sono sotto processo con l’accusa di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, perché “entrambi incaricati di pubblico servizio, formavano un atto falso fidefacente fino a querela di falso” in relazione ad un incidente stradale avvenuto lungo la strada Centrale Umbra.

Nel documento viene attestato che “l’asfalto sulla strada statale Centra Umbra al chilometro 9+500 presentava ‘venature’ e che il tratto si presentava ‘privo di anomalie, in quanto presenti mere retinature peraltro non a rilievo”. Attestazioni che, però, apparirebbero in netto contrasto con i “rilievi fotografici sul tratto di strada ove si è verificato il sinistro” e nel quale l’automobilista, costituitosi parte civile tramite l’avvocato Saschia Soli, ha riportato gravi lesioni con postumi permanenti.

Secondo la parte offesa sarebbe stato proprio il cattivo stato dell’asfalto a provocare l’incidente.