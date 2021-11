LA FOTO NOTIZIA Scontro tra due auto a Pontenuovo: un ferito

Un incidente stradale si è verificato a Torgiano in località Pontenuovo nel tardo pomeriggio di oggi: lo scontro tra due auto è avvenuto poco prima del ponte sul Tevere. Sul posto i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri. L'impatto è stato violento tanto che i mezzi risultano molto dannegiate ma per fortuna, secondo i soccorritori, c'è un solo ferito che non è in pericolo di vita e che è stato portato al Pronto Soccorso.