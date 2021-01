LA FOTO NOTIZIA Furgone si ribalta sulla rampa di accesso del raccordo Perugia-Bettolle

Autista rimasto miracolosamente illeso dopo aver perso il controllo del proprio mezzo lungo la rampa di accesso (uscita Madonna Alta) della Perugia-Bettolle in direzione Lago Trasimeno. Il furgone, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è ribaltato bloccando il transito agli altri mezzi. E' stato fondamentale l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza sia il mezzo che l'area. Nel tardo pomeriggio la rampa è stata di nuovo aperta al traffico.