Dà la precedenza ad un'auto, ma quando riparte investe un pedone: a processo

Si ferma per far passare un’auto e, quando riparte, non si accorge del pedone che sta attraversando e finisco sotto processo.

Un uomo di 46 anni, difeso dall’avvocato Francesco Cinque, è finito davanti al giudice per rispondere dell’accusa di lesioni colpose gravi.

Secondo l’accusa l’uomo per “imprudenza e imperizia”, violando le norme del codice della strada sul comportamento in presenza di pedoni, era “alla guida di un autocarro” e “mentre stava ripartendo dopo aver consentito la svolta di un veicolo che lo precedeva” avrebbe urtato un pedone “che stava attraversando la strada, da sinistra a destra in prossimità di un attraversamento pedonale”.

Nell’incidente il pedone avrebbe riportato “lesioni personali consistite in politrauma, giudicate guaribili in un tempo superiore a quaranta giorni, come da certificazione medica in atti”.

L’investimento si è verificato a Perugia il 21 novembre del 2016.