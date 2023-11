Caccia al pirata della strada che ha investito un giovane sul marciapiede a Monteluce

È caccia al pirata della strada che ieri sera ha investito un giovane che camminava sul marciapiede in via Brunamonti, travolgendo anche i cassonetti della spazzatura, per poi fuggire e lasciare il ragazzo per terra ferito.

Il ragazzo, che si trova ricoverato al Santa Maria della Misericordia non in gravi condizioni, ma con fratture e lesioni complesse, stava camminando con alcuni amici sul marciapiede quando all’improvviso un’auto gli è piombata addosso. Il conducente ha fatto retromarcia ed è ripartito nella notte, scappando. Uno degli amici del giovane ferito ha provato a correre dietro all’auto, ma ha dovuto desistere, mentre gli altri compagni hanno soccorso il ferito e hanno chiamato il 118 che lo ha portato in ospedale.

Sul posto si è portata una pattuglia della Polizia locale che ha compiuto i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. Il pirata della strada avrebbe le ore contate in quanto alla Polizia locale è stato fornito il numero di targa della vettura.