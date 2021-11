Perugia, auto si cappotta sulla strada tra Resina e Ponte Pattoli: ferito il conducente

Incidente stradale intorno alle ore 20 di oggi (martedì 9 novembre) a Perugia, dove un'auto si è cappotata sulla strada che collega le frazioni di Resina e Ponte Pattoli.

Secondo una prima ricostruzione il veicolo avrebbe sbandato (per cause ancora in corso di accertamento) e si sarebbe poi capovolto dopo essersi scontrato con un altro che era parcheggiato.

Ferito il conducente, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso in codice giallo dal personale medico del 118, che è intervenuto sul posto insieme alle forze dell'ordine e a una squadra dei vigili del fuoco.