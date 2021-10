Camion carico di pietre si ribalta: chiuso un tratto della statale di Gubbio e Pian d'Assino

Incidente stradale tra Gubbio e Umbertide, con un camion che si è ribaltato lungo la statale 219 'Di Gubbio e Pian D'assino'. L'autista del mezzo, che trasportava hrosse pietre, è stato estratto dal veicolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Gubbio e del personale medico del 118 che ha prestato i primi soccorsi al ferito (secondo le prime informazioni non in maniera grave).

Sul posto anche le forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'incidente, mentre Anas comunica che "è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 219 'Di Gubbio e Pian D'assino', in direzione Umbertide, dal km 44 'Umbertide' al km 27,500 'Mocaiana' in provincia di Perugia. Il traffico viene temporaneamente deviato su viabilità locale". Con la strada chiusa i vigili del fuoco procederanno al recupero del mezzo incidentato tramite l'auto gru giunta dalla centrale di Perugia.