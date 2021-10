Incidente a Perugia, frontale tra due auto: soccorsi in azione

Giornata nera sulle strade del perugino. Dopo i due incidenti che hanno mandato il tilt in traffico sulla E45, il primo all'altezza di Ponte San Giovanni con un camion uscito fuori strada e rimasto sospeso in bilico su un cavalcavia e il secondo all'altezza di Deruta (un uomo in codice rosso), se n'è verificato un terzo nel centro abitato.

Intorno alle ore 17.30 infatti la squadra dei vigili del fuoco di corso Cavour è intervenuta in via dell'Ingegneria per uno scontro frontale tra due auto. Sul posto anche il personale medico del 118 per verificare le condizioni delle persone coinvolte.

(articolo in aggiornamento)