Incidente stradale a Nocera Umbra: scontro tra due auto, una persona ferita

Incidente stradale a Nocera Scalo, dove nella serata di oggi (giovedì 23 dicembre) si sono scontrate due auto. Sul posto, oltre ai carabinieri e al personale medico del 118 (un ferito non grave è stato comunque portato in ospedale per gli accertamenti), è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Gaifana per mettere in sicurezza le due vetture, una alimentata a Gpl e una a metano.