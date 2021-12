Scontro tra due auto a Magione, una finisce nel fosso: trasportata in ospedale una persona ferita

Un violento scontro tra due auto a Magione. In seguito all'incidente, avvenuto intorno alle ore 12.45 in via Longo, una delle due vetture è finita nel fosso adiacente alla strada.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Perugia, che ha dovuto estrarre una persona rimasta incastrata nell'abitacolo di una delle due auto per affidarla poi alle cure del personale medico del 118, che l'ha poi trasportata all'ospedale di Perugia in codice giallo.

(articolo in aggiornamento)