Incidente stradale a Gualdo Tadino: una 26enne in prognosi riservata all'ospedale di Perugia

Giornata di straordinari per i vigili del fuoco e per il personale del 118 oggi (sabato 4 settembre) in Umbria. Dopo il ribaltamento di un'auto avvenuto al mattino a Giano dell'Umbria (due persone ferite in codice giallo) e lo scontro frontale del pomeriggio a Perugia (due feriti, con un uomo trasportato in codice rosso al pronto soccorso) un altro incidente si è verificato poi a Gualdo Tadino.

Sul posto (davanti alla sede di Umbria Acque in località San Pellegrino) è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Gaifana insieme al personale del 118: coinvolta una sola vettura con a bordo una ragazza trasportata con alcuni traumi e in codice rosso (ma cosciente) all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Aggiornamento ore 21.15 - La ragazza ferita è una 26enne residente a Gualdo Tadino, ora ricoverata con prognosi riservata all'ospedale di Perugia.