Auto ribaltata a Giano e un frontale a Perugia: quattro persone ferite, una in codice rosso

Un'auto ribaltata e le due persone che erano a bordo ferite. È successo a Giano dell'Umbria, in località Formicaro, dove nella mattina di oggi (sabato 4 settembre) i vigili del fuoco di Spoleto sono intervenuti per estrarre dall'abitacolo i due passeggeri, affidate poi alle cure del personale medico del 118 e classificate in codice giallo.

FRONTALE A PERUGIA - Uno scontro frontale tra due auto è invece avvenuto nel pomeriggio (ore 17.45) in via Penna a Perugia (zona Sant'Andrea delle Fratte), dove su richiesta del 118 sono intervenuti una squadra della sede centrale dei vigili del fuoco del capoluogo. Due le persone ferite (una delle quali è un uomo di circa 60 anni trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia) mentre sul posto ci sono anche gli agenti della polizia locale per i rilievi necessari a stabilire la dinamica del sinistro.

(notizia in aggiornamento)