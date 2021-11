Spoleto, scontro tra due auto: chiuso un tratto della Flaminia, una donna in ospedale

Incidente a Spoleto sulla statale 3 'Flaminia', dove intorno alle ore 19 di oggi (martedì 16 novembre) due veicoli si sono scontrati. Il traffico è momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni, all’altezza del km 125,600.

Secondo quanto appreso da 'Perugia Today' è rimasta ferita in maniera non grave una donna che è stata trasportata per accertamenti all'ospedale di Foligno dal personale del 118, giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco, alle squadre Anas e ai carabinieri di Spoleto che sono invece al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(articolo in aggiornamento)