Assisi, panico in via Los Angeles: l'auto prende fuoco, ma il conducente riesce a mettersi in salvo

Momenti di panico nella serata di oggi (martedì 9 novembre) ad Assisi, dove si è sfiorata la tragedia a causa dell'incendio di un'auto all'interno della quale viaggiava un uomo.

È successo nella frazione di Santa Maria degli Angeli in via Los Angeles, dove la vettura con impianto Gpl è stata velocemente avvolta dalle fiamme. Pronta la reazione del conducente, che secondo le prime informazioni è uscito illeso dall'abitacolo. Sul posto per domare le fiamme sono entrati in azione i vigili del fuoco.

(articolo in aggiornamento)