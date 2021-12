Fauna selvatica, già 300 gli incidenti stradali per l'attraversamento di animali selvatici sulle strade di Perugia

Montato sulla Via della Romea il dissuasore che aiuta a prevenire gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. L’innovativo dispositivo (il sesto finora montato sul territorio provinciale) è stato collocato in un tratto contraddistinto da un alto grado di pericolosità a causa del frequente attraversamento, specie nelle ore notturne, di animali selvatici (per lo più cinghiali e caprioli).

Nella provincia di Perugia si stima che circa 15.000 animali ogni anno perdono la vita per collisione con autoveicoli. Gli incidenti stradali causati dagli ungulati costituiscono motivo di preoccupazione sia per l'incolumità degli automobilisti, sia per le ricadute economiche legate agli indennizzi che gli enti preposti sono tenuti a pagare ogni volta che questi eventi si verificano. Ed il trend purtroppo non accenna a diminuire.

I dispositivi che la Provincia di Perugia sta utilizzando da alcuni anni sono quelli previsti dal progetto Life strade per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica attraverso una centralina di segnalazione e messaggi luminosi e sonori, il dissuasore impedisce il passaggio di animali che vivono in libertà e allertano gli automobilisti del pericolo. Il sistema è basato su radar e sensori termici, è energeticamente autonomo, individua la presenza di un animale a bordo strada (copre circa 600 metri di lunghezza) e attiva una segnalazione luminosa che avvisa l'auto in transito, inducendo il rallentamento del mezzo. Se l'automobilista non diminuisce la velocità, entra in funzione un sistema di dissuasione acustica che fa allontanare l'animale, riproducendo il suono di una battuta di caccia al cinghiale.

Da gennaio ad oggi si sono avuti 300 incidenti legati alla fauna selvatica su tutto il territorio provinciale. Fino ad ora il progetto ha comportato un investimento complessivo di circa 120mila euro.