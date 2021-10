Camion in bilico sul cavalcavia, traffico in tilt: E45 chiusa, code anche su Centrale Umbra e strade secondarie

Traffico in tilt sulla E45 dopo l'incidente che nel primo pomeriggio di oggi ha visto un camion uscire fuori strada all'altezza di Ponte San Giovanni e restare sospeso in bilico sopra a un cavalcavia. Code e rallentamenti anche sul raccordo Perugia-Bettolle, sulla statale SS75 da Ospedalicchio in direzione Perugia e sulla viabilità secondaria mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere il veicolo incidentato dalla carreggiata.

"La strada statale 3bis “Tiberina” (E45) - fa sapere Anas - è provvisoriamente chiusa a Perugia, in località Ponte San Giovanni (km 70,600) in direzione Cesena, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano. Al momento si registrano code in direzione Cesena tra gli svincoli di Montebello e Ponte San Giovanni. Rallentamenti anche in carreggiata opposta in corrispondenza del sinistro. Ripercussioni con rallentamenti e code si registrano sul raccordo Perugia-Bettolle tra Madonna Alta e Ponte San Giovanni, in direzione Ponte San Giovanni, e sulla strada statale 75 'Centrale Umbra' tra Ospedalicchio e l’innesto E45 in direzione E45".