Incidenti a Perugia e statistiche: ecco il mese, il giorno e l'orario più pericoloso per chi si mette in strada

Il mese più a rischio incidenti a Perugia? Settembre. Le statistiche della Polizia Municipale parlano chiaro e si basano sulle rilevazioni di ben 802 sinistri stradali avvenuti in un anno. Ecco tutte le curiosità che vale la pena leggere, non si sa mai. Il mese più difficile è stato settembre con 95 incidenti, il giorno martedì con 135 incidenti, l’orario quello delle 17 con 65 casi. La causa principale è la violazione dell’art. 141 (velocità) con 119 casi, mentre l’età più soggetta è quella tra 35 e 49 anni (415). In 550 casi su 802 i soggetti coinvolti sono risultati illesi, in 231 feriti, mentre i casi più gravi sono rispettivamente 12 (prognosi riservata) e 9 (mortali). Passando alla statistica delle violazioni al codice della strada, spiccano le sanzioni relative all’art. 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati) con oltre 28mila, poi art. 146 (violazione della segnaletica) con 4738.