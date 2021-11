Tamponamento a Piscille tra due auto: 4 persone ferite

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi all'altezza dell'ingresso del raccordo a Piscille. Due le autovetture coinvolte con l'intervento dei Vigili del fuoco, della Polizia locale e della Polizia provinciale.

Secondo una prima ricostruzione l'auto tamponata, una Fiat Panda, mentre stava percorrendo la strada di Piscille, in direzione Ponte San Giovanni, ha bruscamente frenato per evitare l'impatto con un'altra vettura che procedeva in senso inverso e che si immetteva, all'incrocio, sulla rampa di accesso al raccordo, senza rispettare il dare precedenza.

Una terza vettura, un van della Volkswagen, non ha fatto in tempo a frenare, tamponando la Panda, scagliandola verso il terrapieno che delimita la strada, sulla corsia opposta.

Sono 4 le persone rimaste ferite.