Perugia, incidente sulla E45: auto finisce nel fosso lungo la carreggiata a Ponte Felcino. Muore 30enne

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla E45. Il sinistro è avvenuto lungo la carreggiata sud, provenendo da Ponte Felcino in direzione di Perugia, prima dell’uscita di Valfabbrica-Ancona. Dalle prime informazioni un’auto è uscita di strada finendo nel fossato che costeggia la E45. Sposto due pattuglie della Polizia stradale e un’ambulanza del 118. Dalle prime informazioni il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per un malore, finendo fuori strada.

AGGIORNAMENTO - Purtroppo nel tardo pomeriggio è arrivata la conferma della morte del conducente che già dopo i primi soccorsi le sue condizioni erano apparse molto gravi. Si tratta di un giovane 30enne. Confermata come ipotesi principale dell'incidente - non sono state coinvolte altre auto - quella del malore. Ma saranno gli esami ufficiali a confermare oppure no questa ipotesi.