Camion perde il carico, raccordo Perugia-Bettolle bloccato e traffico deviato dentro Ponte San Giovanni

Un mezzo pesante che trasportava lastre ha perso perte del suo carico mentre percorreva il raccordo Perugia-Bettolle, nel tratto tra la galleria Volumni e Piscille.

Il camion, forse per un guasto al sistema di aggancio del carico, si è fermato lungo la carreggiata, con i lastroni pericolanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia stradale. I mezzi di soccorso hanno avuto molta difficoltà a raggiungere il camion a causa delle code che si sono formate immediatamente.

L'Anas ha provveduto a chiudere la E45 all'altezza dell'uscita di Ponte San Giovanni, dirottando il traffico lungo la viabilità interna, con enormi disagi alla circolazione che, al momento, è praticamente bloccata.

Lunghe code anche lungo la viabilità ordinaria che da Piscille sale a Perugia, dove sono stati dirottati gli automobilisti rimasti bloccati tra Ponte San Giovanni e il punto in cui il camion si è fermato.

Rallentamenti e code anche in direzione sud per i curiosi che riducono la velcoità per osservare le operazioni di recupero del mezzo pesante sull'altra carreggiata.