Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi tra la Valnerina e lo Spoletino: donna estratta dalle lamiere, è grave

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla Statale Tre Valli, ingresso galleria da Spoleto verso Valnerina. Si tratta di un Frontale tra due auto. Il personale medico del 118 a preso in cura due persone mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi per capire le dinamiche del sinistro. I vigili del fuoco hanno estratto dalla macerie due persone: una in codice giallo, l'altra in codice rosso. L'Ospedale di Terni ha confermato che, nel merito all'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Spoleto, al Pronto Soccorso dell'ospedale di Terni è stata trasportata una signora di 82 anni residente a Spoleto, che ha riportato un trauma cerebrale e fratture multiple. La donna è in prognosi riservata.