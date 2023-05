Corciano, frontale tra due autovetture: morta una donna, grave un uomo

Incidente mortale questa mattina intorno alle 8 a Corciano. Due auto si sono scontrate lungo la Provinciale 172, in prossimità del bivio del Crocifisso. Una donna di 45 anni ha perso la vita, mentre il conducente dell’altra vettura è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

L’impatto frontale non ha lasciato scampo alla donna, con i due veicoli che sono stati scagliati ai lati della carreggiata, all’interno del fosso che costeggia la strada. Un terzo veicolo è rimasto coinvolto nello scontro.

Sul posto il personale del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Corciano.