Incidente stradale mortale a Gubbio: scontro tra due auto, muore insegnante 50enne

Incidente mortale a Gubbio lungo la strada provinciale 205 di Mocaina. Lo scontro è avvenuto tra due auto: un Alfa Romeo nera e una una Citroen C3 che procedeva in direzione Gubbio. L'impatto è stato violentissimo ed è stato necessario l'immediato intervendo del 118. I medici, dopo una prima visita sul ferito, avendo capito la gravità della situazione, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso per un trasferimento a Perugia. Purtroppo però la conducente della Citroen è deceduta prima del trasporto al Santa Maria della Misericordia. La vittima è Monia Fioroni, 50 anni, insegnante e madre. Sul posto sono intervenuti oltre il personale dei 118, anche i vigili del fuoco di Gubbio, la Municipale e i Carabinieri; quest'ultimi hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di risalire alle dinamiche del sinistro. Condotto in ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita anche il conducente dell'altra auto coinvolta.