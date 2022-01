Testa coda al curvone di Collestrada: auto ribaltata sul fianco e traffico bloccato

Ennesimo incidente al curvone di Collestrada lungo la E45. Dopo il tamponamento tra auto di ieri, questa mattina un altro incidente ha provocato lunghi rallentamenti sull'arteria stradale.

Un automobilista ha perso il controllo della vettura che è andata in testa coda, girando su se stessa è andata ad urtare il muretto divisorio e poi si è cappottata, fermandosi su un fianco.

Illeso il conducente. Subito si sono formate lunghe code e rallentamenti in direzione Cesena e allo svincolo in direzione Bastia Umbra. File per i curiosi anche lungo l'altra carreggiata, in direzione Perugia.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale.