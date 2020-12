Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: traffico in tilt, code e rallentamenti

Traffico in tilt per un incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle per un incidente che si è verificato nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre. Come spiega Anas in una nota "si registrano rallentamenti e code in direzione Ponte San Giovanni/E45 a causa di un tamponamento che si è verificato in prossimità dell’innesto sulla E45, a Ponte San Giovanni".