Incidente a Ponte San Giovanni, riaperta la E45 ma si marcia a una corsia: Anas al lavoro

Riaperta la E45 a Ponte San Giovanni (Perugia) dopo l’incidente di questa mattina, con un mezzo pesante che per cause in corso di accertamento ha sbandato impattando sia le barriere laterali e che lo spartitraffico centrale.

A causa dello sversamento di gasolio erano state temporaneamente chiuse la carreggiata in direzione Cesena in prossimità dello svincolo di Ponte San Giovanni e anche la corsia di sorpasso della carreggiata opposta (direzione Roma), con conseguenti rallentamenti e traffico in tilt.

Nella prima serata poi Anas ha comunicato la riapertura della E45 anche se "resta temporaneamente chiusa la corsia di marcia, con transito in corsia di sorpasso, per consentire gli interventi di ripristino delle barriere laterali di sicurezza rimaste danneggiate".

Inoltre, comunica ancora Anas, "nella notte di domani, martedì 15 febbraio, la carreggiata in direzione Cesena dovrà essere temporaneamente chiusa per consentire gli interventi di ripristino della pavimentazione compromessa a causa dello sversamento di gasolio".

Incidente grave sulla E45, chiusa la corsia in direzione Foligno: mezzo pesante intraversato, traffico bloccato (le foto)