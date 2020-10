Incidente nella notte all'altezza di Papiano: due feriti, auto finisce fuori strada

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 22 del 19 ottobre in provincia di Perugia. Passeggero e conducente di una berlina sono stati primi assistiti dal personale medico del 118 e poi trasportati con due ambulanze all'Ospedale. Per uno dei due è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a liberarlo dalle lamiere contorte dall'impatto. L'incidene si è verificato tra Papiano stazione e Casalina. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Todi, i carabinieri e come detto il 118. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. L'auto è finita fuori strada ribaltandosi più volte.

