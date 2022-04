Scontro frontale tra due auto tra Foligno e Valtopina, morto Gianluca Graciolini. Un ferito grave

La squadra dei Vigili del fuoco di Foligno è intervenuta per un grave incidente stradale nei pressi di Pontecentesimo alle porte di Valtopina.

Nel sinistro frontale, avvenuto intorno alle 22.30 di giovedì, sono rimaste coinvolte due auto. Una vettura è stata scagliata contro il guard rally che corre lungo la strada, mentre la seconda auto è rimasta al centro della carreggiata.

Uno dei conducenti è deceduto sul colpo, l'altro è stato trasportato all'ospedale di Foligno in gravi condizioni.

Sulle cause sono in corso le indagini da parte della Polizia stradale. La vittima è un uomo di 52 anni di Gualdo Tadino.

Gualdo Tadino in lutto

Nell'incidente è morto Gianluca Graciolini, ex assessore di Gualdo Tadino. Il sindaco, Massimiliano Presciutti, lo ricorda con un post su Facebook: "Ieri sera ci eravamo dati appuntamento per oggi avevamo tante cose da fare, progetti per affrontare le emergenze, stare al fianco dei più deboli ed emarginati - scrive Presciutti - . Eravamo cresciuti insieme condiviso tante battaglie a viso aperto sempre dalla stessa parte sempre col sorriso sulle labbra. Da oggi mi sento più solo e triste ma quelle battaglie continuerò a portarle avanti sapendo che ti avrò sempre al mio fianco. Ciao Compagno fai buon viaggio".