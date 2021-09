Gubbio, incidente mortale: scontro tra una moto e un camion, centauro perde la vita

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 9 settembre) nella frazione eugubina di Padule, dove un centauro 49enne ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un camion. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 14 lungo la strada provinciale 240, all'altezza del campo sportivo, ed è stato fatale per l'uomo che viaggiava in sella alla sua moto, deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, una squadra dei vigili del fuoco di Gubbio, Carabinieri, Carabinieri Forestali e la Polizia locale per i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni l'ipotesi è che il centauro abbia perso il controllo della sua moto andandosi a schiantare contro il camion (e rimandendovi poi incastrato sotto) che giungeva in direzione opposta, con il conducente che non è riuscito a frenare per evitare l'impatto.