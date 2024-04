Incidente mortale sulla Apecchiese, dopo 13 anni di processo ancora non è chiara la dinamica del sinistro

L’incidente mortale è avvenuto sulla Apecchiese il 10 luglio del 2011. Erano le 15.30 quando un motociclista si schiantò contro un’autovettura che procedeva in senso inverso. Il centauro era morto sul colpo e il conducente dell’auto era finito sotto processo per omicidio colposo (all’epoca non c’era ancora la fattispecie dell’omicidio stradale).

L’imputato, un 35enne di Città di Castello difeso dall’avvocato Ulisse Bardani (sostituito oggi dal collega Filippo Bianchini) era alla guida della sua auto quando, in località Fraccano, si è trovato sulla strada il motociclista, nel mezzo di una curva. L’impatto era stato violentissimo e per il motociclista non c’era stato nulla da fare. A distanza di 13 anni e di diversi periti che si sono impegnati nel ricostruire la dinamica, però, ancora non si è potuto stabilire con certezza chi avrebbe oltrepassato la striscia di mezzeria. I periti non sono riusciti a stabilire con precisione il punto d’impatto, né a rilevare segni di frenata.

Anche il perito sentito oggi in tribunale non ha potuto discostarsi da quanto già affermato dei consulenti e periti della Procura di Perugia. Nel processo non ci sono parti civili dopo che l’assicurazione ha risarcito le parti costituite.