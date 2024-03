Incidente mortale nella notte, deceduta una 29enne dopo lo schianto contro un contatore del gas a Tordibetto

Una ragazza di 29 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte appena trascorsa, intorno all'una, a Tordibetto di Assisi. Sul posto ono intervenuti i Vigili del fuoco per liberare la giovane e affidarla al personale del 118, ma ormai non c'era più nulla da fare.

La giovane è finita con l’auto contro un contatore del gas per poi terminare in un terreno adiacente. Si è reso necessario l’intervento dei tecnici di Assisi Gas per interrempere la fornitura.

La ragazza, di Bastia Umbra, avrebbe perso il controllo della propria autovettura, andando a scontrarsi contro un muretto e il contatore.

Notizia in aggiornamento