FOTO NOTIZIA - Città di Castello, scontro mortale all'incrocio tra auto e furgone: morto un 81enne

I Vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono intervenuti in via delle Terme per un incidente mortale.

Un uomo di 81 anni è morto a seguito dello scontro tra la sua autovettura, una Fiat Punto, e un furgone all'incrocio tra via delle Terme e via Palmiro Togliatti.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 11.30. Sul posto per i rilievi i Carabinieri della Stazione di Città di Castello.