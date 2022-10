Incidente mortale nella notte tra Bastia Umbra e Assisi: muore un 63enne

Un uomo di 63 anni è deceduto ieri sera lungo la strada che unisce Bastia Umbra e Santa Maria degli Angeli.

Dai primi accertamenti l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale intorno alle ore 23 in via San Francescuccio de’ Mietitori.

L’auto su cui viaggiava l’uomo, un 63enne siciliano, ma da anni residente a Bastia Umbra, è uscita di strada, andando a sbattere contro un ostacola ai margini della via di comunicazione.

Secondo i primi rilievi il 63enne potrebbe aver perso il controllo della vettura a causa di un malore, forse un infarto mentre guidava.