Auto ribaltata in superstrada, code e rallentamenti tra Collestrada e Ospedalicchio

Un incidente è avvenuto questa mattina poco prima dell'uscita di Ospedalicchio sulla Strada statale 75 in direzione di Assisi. Un'autovettura ha sbattuto contro il guard rail e dopo l'urto si è ribaltata su un fianco.

L'anteriore del mezzo risulta completamente distrutto, anche il parabrezza si è frantumato e gli air bag sono entrati in funzione. Gli occupanti del mezzo sono stati soccorsi da altri automobilisti in attesa dell'arrivo del personale sanitario. La Polizia stradale ha effetuato i rilievi e gestito il traffico che ha subito forti rallentamenti con lunghe code per superare il punto dell'incidente.