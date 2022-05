Scontro tra un'auto e una moto sulla provincia eugubino che porta al capoluogo: grave motociclista

Destano preoccupazioni le condizioni di un motociclista che si trova ricoverato, non conosciente, in codice rosso in Ospedale dopo uno sconro avvenuto poco prima delle 20 di oggi. Il sinistro è avvenuto sulla strada provinnciale 298 tra Scritto e Mengara nel Comune di Gubbio. La conducente della autovettura è stata trasportata all'ospedale in codice giallo e il conducente della moto in codice rosso e non cosciente. Sul posto di trovano i carabinieri di Gubbio per effettuare i rilievi del caso, il personale medico del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la strada.