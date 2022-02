Incidente grave sulla E45, chiusa la corsia in direzione Foligno: mezzo pesante intraversato, traffico bloccato (le foto)

Una giornata da incubo per chi si trova a percorrere la E45 in direzione di Foligno all'altezza di Ponte San Giovanni: a causa di un incidente, tutta la corsia è chiusa e le file si stanno allungando e in molti stanno cercando delle vie secondarie per superare il blocco che è destinato a durare a lungo. Un mezzo pesante si è completamente intraversato praticamente formando una barriera invalicabile. Per fortuna il guard rail e la barriera lateriale hanno retto all'urto del pesante tir trasporto merci che ha rischiato di finire fuori strada con conseguenze potenzialmente letali per l'autista che, secondo quanto si apprende, è invece rimasto illeso. Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale dell'Anas che stanno analizzando la situazione per poter mettere in sicurezza il mezzo pesante e riaprire il traffico. Ci sarà la necessità di mezzi speciali per rimuovere il tir incidentato. Non sono rimaste coinvolte altre auto. Molto probabilmente l'intraversamento è stato causato dall'asfalto bagnato.

AGGIORNAMENTO - NUOVA VIABILITA' IMPOSTA

In azione la task-force (Anas, Vigili del Fuoco e Polizia) sulla E45 all'altezza di Ponte San Giovanni dove un camion intraversato ha praticamente chiuso la corsia in direzione Foligno-Cesena. Al momento si registrano rallentamenti da Prepo all’innesto E45. Ma la situazione è destinata a peggiorare dato che i tempi saranno lunghi per mettere in sicurezza il mezzo pesante. A causa dello sversamento di gasolio è temporaneamente chiusa anche la corsia di sorpasso della carreggiata opposta (direzione Roma) dove si registrano rallentamenti tra Collestrada e Ponte San Giovanni. Ecco come cambia la viabilità: il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano. Per i veicoli provenienti dal raccordo autostradale Perugia-Bettolle e diretti sulla E45 è chiuso l’innesto in direzione Cesena (uscita obbligatoria in direzione Roma).