Incidente in galleria sul raccordo: automobilista in ospedale in gravi condizioni

Incidente in galleria a Prepo, in direzione del Trasimeno. Un uomo è stato trasportato in ospedale di gravi condizioni e traffico in tilt sul raccordo Perugia-Bettolle.

L’incidente è avvenuto nella mattinata, lungo il raccordo nella galleria Pallotta, in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione un automobilista, un 44enne straniero, avrebbe sbandato con l’autovettura, andando a sbattere contro le barriere. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere e affidarlo al personale del 118 che lo ha portato al Santa Maria della Misericordia in gravi condizioni.

Lunghe code e rallentamenti si sono registrati nell’immediatezza del sinistro e degli interventi e anche nel corso del resto della mattina.