Tir travolge il guard rail e piomba sul distributore a Pontenuovo di Torgiano

Un tir è piombato su un distributore, poco dopo l'uscita Pontenuovo di Torgiano lungo la E45. Il mezzo pesante ha travolto e distrutto il guarda rail e ha terminato la propria corsa sulle colonnine del distributore di carburanti e nel piazzale di un albergo.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e personale Anas per ripristinare la circolazione.

Colonne di auto e rallentamenti hanno interessato la carreggiata di marcia in direzione Perugia, con i mezzi incolonnati su una corsia.

Sul posto anche personale del 118 per prestare soccorso al conducente.